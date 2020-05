Lewis Capaldi ist in festen Händen

Mädels, Ihr müsst jetzt stark sein! Lewis Capaldi hat in einem Interview mit „Capital FM“ erzählt, dass er eine Freundin hat. Dazu hat er sogar noch eine kleine Beschreibung seiner Angebeteten abgegeben.

Er sagte: „Ich habe noch niemandem gesagt, dass ich in einer Beziehung bin, also los geht’s: Sie hat rote Haare, sie hat eine ziemlich schnieke Stimme. Und das ist alles, was ihr von mir bekommt.“ Das war aber doch noch nicht ganz alles! Lewis hat auch verraten, dass die beiden die Quarantäne nicht zusammen, sondern mit ihren Familien verbringen.

Lewis Capaldi hat übrigens während der Corona-Zeit mit Ängsten zu kämpfen. Er findet die Ungewissheit, wann diese Zeit ein Ende findet, sehr unangenehm.

Foto: (c) Landmark / PR Photos