Lewis Capaldi, mit Sarkasmus ins Herz der Fans

Lewis Capaldi ist bekannt für seine Gänsehautstimme und seinen staubtrockenen britischen Humor. Diesen verwendet er auch schon gerne einmal gegen sich selbst.

Wie das ganze aussehen kann, hat er jetzt mit seinen Fans auf „Twitter“ geteilt: „Es tut mir leid, dass ihr mich jetzt schon so lange ertragen müsst. Wenn das manche von euch, die mich nicht ausstehen können tröstet, die meisten Leute, deren erstes Album erfolgreich war, versauen es meistens beim zweiten. An alle aufstrebenden Künstler da draußen, die sich fragen, wie ich das gemacht habe sage ich, hoffentlich verkauft ihr euch wegen eures Aussehens gut, weil das im Grunde genommen genau das ist, was ich gemacht habe.“

Das ist nicht das erste Mal, dass Lewis Capaldi seinen immensen Erfolg so ironisch und humorig unter den Scheffel gestellt hat.

Foto: (c) PR Photos