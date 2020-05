Liam Gallagher ärgert sich über alten „Oasis“-Song

Während sich viele „Oasis“-Fans über die Veröffentlichung des bisher verloren geglaubten Songs „Don’t Stop“ freuen, ist Liam Gallagher keiner davon. Sein Bruder Noel hatte das Stück beim Aufräumen seines Hauses gefunden und am 29.04. veröffentlicht. Liam ist offenbar beleidigt, dass Noel in diesen Krisenzeiten an Musik und nicht an ihn denkt.

Er schrieb anschließend auf „Twitter“ dazu: „Hier ist etwas anderes, was in diesem allmächtigen Eintopf vermisst wird und das ist dein Bruder. Dein Bruder, vergiss nicht deinen Bruder.“

Die Aufnahme stammt übrigens von vor rund 15 Jahren.

Foto: (c) Rankin / Warner Music