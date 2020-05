Liam Gallagher und die Vögel

Hobbys wie Yoga, Stricken oder Joggen helfen gegen die Corona-Langeweile, doch was Liam Gallagher sich hat einfallen lassen, ist ganz was Neues.

Wie er dem „Q magazine“ sagte, beobachtet er jetzt Vögel: „Ich versuche in den Rhythmus der Vögel zu kommen. Ich höre ihnen zu, wie sie ihr Ding machen und ich glaube, ich habe es geknackt. Natürlich ist es eine andere Sprache und ich verstehe sie nicht, aber sie reden nicht nur Kauderwelsch.“ Außerdem denkt er darüber nach, ob er seinen Bart abrasieren soll – und das am besten, indem er nackt durch seine Wohnung läuft. Den Bart habe er seit Weihnachten nicht mehr rasiert: „Ein Teil von mir denkt, dass ich f*** cool aussehe und dann sind da Tage, an denen ich denke, dass ich wie ein *** aussehe. Aber dann wieder, dass ja alle so aussehen. Ich weiß, dass ich ihn vermissen werde.“

Übrigens ärgert sich Liam über die Veröffentlichung des neuen-alten „Oasis“-Song.

Foto: (c) Rankin / Warner Music