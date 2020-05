Liam Hemsworth packt über Zeit mit Miley Cyrus aus

Seit Anfang des Jahres sind Miley Cyrus und Liam Hemsworth geschieden. Jetzt spricht der Schauspieler erstmals über die Zeit mit der Sängerin. Die Beziehung soll sehr stressig gewesen sein.

Gegenüber „Men’s Health“ erzählte er, dass die Presse die beiden auf Schritt und Tritt verfolgte und das sehr anstrengend war. In den letzten Monaten hatte der 30-Jährige endlich mal wieder durchatmen können. Er hatte sich auf sein Training konzentriert, um eine gute Balance in seinem Leben zu finden. Immerhin hatte er im letzten Jahr auch noch mit einem schmerzhaften Nierenstein zu kämpfen. Zudem war sein Haus in Kalifornien abgebrannt. Aber ganz langsam verläuft sein Leben wieder in geregelteren Bahnen und er kann sich neue Dinge aufbauen.

Das liegt vermutlich auch an seiner neuen Freundin Gabriella Brooks, die ganz neue Seiten in ihm weckt.

