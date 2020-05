Liam Payne über Tourpläne mit „One Direction“

Wenn es zu einem Comeback von „One Direction“ kommt und die Jungs dann wieder alle vereint auf der Bühne stehen, hat Liam Payne schon klare Vorstellungen davon, wie das ablaufen könnte.

Der Solo-Künstler sagte im „RTL“-Interview über seine Tour-Ideen: „Ich kann es nicht abwarten, wieder auf Tour zu sein und die Highlights der Solo-Karrieren zu zeigen. Das wird eine interessante Show aus all diesen unterschiedlichen Dingen sein. Es wird ein Fest für uns und von unserer Musik sein. Es wäre interessant zu sehen, wie man die Songs vielleicht aufteilen kann: Der eine singt den ersten Vers, ein anderer den zweiten. [Wir könnten die] Songs in Bandsongs wandeln. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen, was passiert. Ich fände das toll.“

Ein richtiges Comeback von „One Direction“ könnte laut Liam Payne aber womöglich doch noch einige Zeit dauern.

Foto: (c) Landmark / PR Photos