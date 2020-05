Lilly Becker ist stinksauer über Penisbilder im Netz

Lilly Becker ärgert sich über „Dick Pics“ im Netz. Wie viele andere Frauen bekommt das Model über die sozialen Medien Fotos von männlichen Geschlechtsteilen zu geschickt.

Gegenüber „RTL“ sagte die Ex-Frau von Tennis-Legende Boris Becker jetzt: „Wenn man zum ersten Mal so ein Foto bekommt, denkt man sich. Oh, was ist das. Das ist schockierend, aber noch mehr denkt man: Warum? Dann guckt man und blockiert den User. Aber es macht etwas mit einem. Ein bisschen schockiert ist man.“ Inzwischen weiß die 43-Jährige, damit umzugehen, sagt aber weiter: „Viele wissen in jungen Jahren nicht, wie sie mit einer solchen Situation umgehen sollen. Wenn man älter wird, kann man sowas besser händeln.“

Ihr Rat an alle Frauen: Seid stark und lasst euch das nicht bieten!

Foto: (c) Landmark / PR Photos