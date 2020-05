„Linkin Park“ über Albumpläne ohne Chester Bennington

Neue Musik von „Linkin Park“ ist in der Mache – und das erstmals ohne ihren Frontmann Chester Bennington.

In einer Livestream-Episode „Dan Really Likes Wine“ erzählte Bassist Dave Farrell laut „contactmusic.com“: „Wir, als Band, haben schon mit dem Schreiben angefangen, bevor das alles losging. An diesem Punkt halten wir dementsprechend ganz gemütliche ‚Zoom‘-Meetings ab, um gemeinsam Mittag zu essen und Hallo zu sagen. Aber wir waren bisher nicht in der Lage, zusammen zukommen und zu schreiben. Wir arbeiten ein bisschen von Zuhause aus, entwickeln Ideen.“

2017 hatte sich „Linkin Park“-Frontmann Chester Bennington in seinem Haus in Los Angeles das Leben genommen. Seitdem überlegt die Band, wie es mit ihnen weitergehen soll.

Foto: (c) Klaus Thymann / Warner Music