Loredana: Diss für Shirin David

Rapperin Loredana und Shirin David hatten schon öfter kleinere Streitereien.

Wie die „Bravo.de“ jetzt berichtet, veröffentlichete Loredana nun einen Freestyle gegen ihre Konkurentin auf „TikTok“. Sie rappte eine Line mit dem Inhalt: „Du wärst gern wie ich, doch das macht nichts. Vier Nummer-Eins-Hits, nenn mich King Lori! Sie bleibt original und du bist copy. Ich bin nicht so eine und so eine werd ich nie sein, das ist kein Song, das ist Feestyle!“ Ein regelrechter Kleinkrieg zwischen den beiden Rapperinnen. Man darf gespannt of Shirins Reaktion sein.

Ihr neuer Nummer 1 Hit „Du bist mein“ wurde übrigens im Home Office aufgenommen.

Foto: (c) Shirin David / GfK Entertainment