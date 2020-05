Gute Nachrichten von Lotte. Die Sängerin ist aktuell sehr fleißig und arbeitet an neuer Musik.

Das hat sie jetzt in einer Frage- und Antwortrunde in ihrer „Instagram Story“ verraten, die sie während der Zugfahrt von Mannheim nach Berlin führte. Dort meinte die 24-Jährige auf die Frage, was sie denn in Mannheim gemacht habe: „Ich war im Studio.“ Und zur Frage, was ihr Highlight an diesem Tag war, schrieb Lotte: „Wir haben einen neuen Song geschrieben. Das macht mich immer absurd glücklich.“ Weitere Infos, wann ihre Fans den neuen Song zu hören bekommen, gab es allerdings nicht.

Erst im April hatte Lotte eine neue Version ihres Songs „Alles zieht vorbei“ veröffentlicht.

Foto: (c) Christoph Köstlin