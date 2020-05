Luis Fonsi: Neuer Song?

Luis Fonsi ist wie viele von uns zu hause. Und er scheint sehr produktiv zu sein. Auf der Plattform „Instagram“ veröffentlichte er ein Video, wo er in einem Anruf anscheinend über Inhalte eines neuen Songs spricht, versehen mit dem Hashtag „ComingSoon“.

Er sagte in dem 16-Sekunden Clip: “Wenn ich an Sonnenblumen denke, denke ich an Freude, Hoffnung und Lebenskraft. Ein Lied so einfach, Gitarre, Stimme. Am Ende des Tages müssen wir über Liebe reden, denn das ist, was mir momentan brauchen.“ Am 29.04. postete der Sänger dann noch ein Bild, auf dem er mit Kopfhörern vor einem Mikro zu sehen ist. Weitere Infos gab es nicht.

Für Louis Fonsi spielt Geld übrigens nicht die ganz große Rolle.

Foto: (c) Universal Music / Omar Cruz