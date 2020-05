Madonna hatte das Coronavirus

Madonna hatte sich während ihrer „Madame X“-Tour mit dem Coronavirus infiziert. Das schreibt sie zumindest auf ihrem „Instagram“-Account. In einem langen Post meinte sie, sie wolle „die Dinge für die Menschen klären, die lieber reißerischen Überschriften glauben, als sich selbst zu informieren.“ Dabei bezieht sich die Sängerin auf die Gerüchte um ihre Gesundheit, die nach ihrer Behauptung, sie habe Antikörper in sich aufkamen.

Dazu schrieb sie: „Momentan bin ich nicht krank. Wenn man positiv auf Antikörper getestet wurde, bedeutet das, man hatte das Virus. Ich hatte es definitiv, als ich und viele der Künstler in meiner Show gegen Ende meiner Tour in Paris krank wurden. Das ist jetzt über sieben Wochen her. Doch damals dachten wur, wur hätte alle eine sehr heftige Grippe. Gott sei Dank sind wir jetzt alle wieder gesund.“

Nach ihrer Behauptung, sie habe Antikörper ging Madonna gleich mal mit sechs weiteren Personen auf die Geburtstagspary eines Freundes, ohne Abstand und ohne Mundschutz.

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos