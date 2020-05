Madonna: „…und bis dahin: Fuck the Police!“

Das Video, in dem zu sehen ist, wie ein weißer Polizist den Afroamerikaner George Floyd tötet, ist in aller Munde!

Madonna teilte den zehnminütigen Horrorclip auf „Instagram“ und schrieb dazu: „Zu sehen, wie dieser Polizist George Floyd foltert, sein Knie in dessen Nacken drückt, während er in Handschellen hilflos und weinend um sein Leben schreit, ist das Krankste und Herzzerreißendste, was ich seit langer Zeit gesehen habe. Dieser Cop wusste, dass er gefilmt wird und hat trotzdem mit Stolz und Arroganz getötet. Das muss aufhören! Niemand in den USA sollte Waffen tragen, bis wir Rassismus überwunden haben. Vor allem Polizisten. (…) All diese sinnlosen Morde. Wird das jemals aufhören? Ich bete zu Gott, dass es das eines Tages tun wird. Und bis dahin: Fuck the Police!“

Madonna hat kürzlich übrigens mit einem Nacktfoto provoziert.

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos