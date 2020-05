Madonna und der Tanz der wahren Krieger

Zum Muttertag haben sich die Kinder von Madonna dieses Jahr etwas ganz besonderes einfallen lassen: Vier ihrer Kinder, nämlich David Banda, Mercy James, Estere und Stella, überraschten die Pop-Diva mit einer gemeinsamen HipHop-Einlage.

Das Video dazu veröffentlichte die 61-Jährige via „Instagram“. Dazu schrieb sie: „Ich bin so aufgewacht ….. Einen glücklichen Muttertag an die wahren Krieger!“

Madonna hat insgesamt sechs Kinder, zwei Leibliche und vier Adoptierte. Ihre leiblichen Kinder sind Lourdes und Rocco Ritchie, David Banda und die Zwillinge Estere und Stella Adoptivkinder wurden von der Sängerin adoptiert.

Foto: (c) S. Bukley