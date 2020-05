Mahalia über „Isolation Tapes“

Mahalia hat am 01.05. ihre neue EP „Isloation Tapes“ auf den Markt gebracht.

Gegenüber „Warner Music“ sagte die Sängerin dazu: „Seit ich zu Hause bin, habe ich viel Zeit damit verbracht, neue Musik zu schreiben und alte Musik zu hören. Ich habe Songs wiederentdeckt, die ich vergessen hatte, habe sie gehört und mich noch mal komplett neu in sie verliebt. In diesen unsicheren Zeiten, in denen wir so wenig Kontrolle darüber haben, was als Nächstes passiert, denke ich, dass wir uns auf das fokussieren sollten, was wir kontrollieren können. Ich verspüre dieses Gefühl bei Musik am stärksten. Und ich bin so stolz, diese EP zu veröffentlichen!“

Mahalia wird übrigens am Freitag (08.05.) 22 Jahre alt.

Foto: (c) Warner Music