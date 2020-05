Marianne und Michael Hartl: Konzert mit Herz vor Münchner Altersheim

Marianne und Michael Hartl zeugen großes Herz für Senioren.

Am Sonntag (03.05.) hat das beliebte Volksmusik-Duo für ein Münchner Altersheim gesungen. Marianne sagte zu der Aktion gegenüber der „AZ“: „Michael und ich haben in unserem Leben so viel Glück gehabt, da war es für uns selbstverständlich, etwas zurückzugeben – für die Bewohner und die Pflegekräfte. Einige Altersheimbewohner schauten von der Treppe aus zu – oder steckten ihre Köpfe aus den Fenstern. Doch die meisten lagen im Bett, weil sie leider nicht aufstehen können, und hatten die Fenster geöffnet, damit sie uns hören konnten.“

Neben dem Volksmusik-Duo traten auch Mit-Veranstalter Dave Kaufmann und Opernsängerin Anna Maria Kaufmann bei dem Konzert mit Herz auf, Claudia Effenberg verteilte ebenfalls viele Schutzmasken.

Foto: (c) LooMee TV