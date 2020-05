Mathea: Das will sie in Deutschland erreichen

In ihrer Heimat Österreich ist Mathea schon ein Star. Jetzt will die Newcomerin auch Deutschland erobern, wie sie im Exklusiv-Interview mit FirstNews gestand.

Wörtlich sagte die Sängerin: „Eine Nummer-eins-Single in Deutschland, das wäre so ein großer Traum von mir. In Österreich hat das ja Gott sein Dank schon geklappt. Ich würde auch gerne einmal riesige Festivals spielen in Deutschland und vielleicht auch eine Gold- oder Platin-Single dort verzeichnen. Also das würde mich schon reizen.“

Mit der Veröffentlichung ihres Debütalbums „M“ letzte Woche (01.05.) hat Mathea bereits einen Schritt in diese Richtung getan.

Foto: (c) Kidizin Sane / Sony Music