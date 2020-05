Mathea, die meistgehörte Künstlerin Österreichs

Das Debütalbum „M“ von Mathea erscheint zwar erst heute (01.05.), doch schon jetzt wird sie als die meistgehörte Künstlerin in Österreich bezeichnet. Baut dies Druck auf?

Im Exklusiv-Interview mit FirstNews antwortete die Newcomerin darauf: „Dass ist ja eigentlich erst mein erstes Jahr generell in der Musikbranche ist und dann nach kurzer Zeit schon so einen Titel zu tragen, das ist ziemlich nice und das freut mich sehr. Und ich hoffe auch, dass das weiterhin so bleibt. Aber natürlich erzeugt das auch ein bisschen Druck. Aber ich denke, jetzt mit dem Album legen wir sehr, sehr gut nach.“

Es hat übrigens einen Grund, warum Mathea die Veröffentlichung ihres Albums nicht verschoben hat.

Foto: (c) Kidizin Sane / Sony Music