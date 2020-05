Mathea feiert heute doppelte Premiere

Gestern (01.05.) erscheint das Debütalbum „M“ von Mathea. Und für ihre Fans hat sich die Newcomerin ein ganze Besonderes Boxset ausgedacht. Neben einer Tasche und einem hangsignierten Brief gibt es auch ein Buch, das Mathea selbst geschrieben hat.

Im Exklusiv-Interview mit FirstNews erklärte die Sängerin dazu: „In dem Buch geht’s um meine Geschichte, eigentlich meinen Weg zur Musik, allerdings ein bisschen spannender verpackt und zwar in so einem futuristisches Märchen. Es ist quasi eine Geschichte, in der man Helden findet, in der man Bösewichte findet, ganz unterhaltsam in dieses Buch gepackt. Und natürlich ein sehr großes Stück von mir, weil es auch sehr, sehr viel Arbeit war und mein erstes Buch ist. Ja, bin gespannt auf jeden Fall, wie das dann ankommen wird.“

Es hat übrigens einen Grund, warum Mathea die Veröffentlichung ihres Albums nicht verschoben hat.

Foto: (c) Kidizin Sane / Sony Music