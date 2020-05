Mathea stellt sich den Fragen ihrer Fans

Sie ist der aufgehende Stern am österreichischen Musikhimmel! Mathea hat am 01. Mai ihr Debütalbum „M“ veröffentlicht und sich schnell zur meistgehörten Künstlerin ihres Landes gemausert. Läuft also alles wie geschnitten Brot.

Doch wie tickt die 21-Jährige eigentlich privat? Erste kleinere Einblicke in ihre Wünsche, Träume und Meinungen gab Mathea jetzt per „Instagram Story“. Dort stellte sie sich ihren Fans. Beispielsweise antwortete sie auf die Frage, was sie denn gerne in ihrer Freizeit treibe: „Essen“. Mathea wurde auch nach ihrer Lieblingskünstlerin gefragt. Ihre Wahl fiel auf die US-Amerikanerin Madison Beer. Und auch zu Helene Fischer hatte sie eine Meinung. Sie schrieb: „Schon eine Legende“. Ebenfalls interessant: Mathea wünscht sich dieses Jahr zum Geburtstag einfach nur einen Kuchen von Mama.

Übrigens: Im exklusiven FirstNews-Interview verriet Mathea, dass eine Nummer-Eins-Single in Deutschland ein großer Traum von ihr ist.

Foto: (c) Kidizin Sane / Sony Music