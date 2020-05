Matt Healy von „The 1975“: „Es war vorher einfach nicht fertig“

Viele Fans sind aus völlig aus dem Häuschen, denn „The 1975“ bringen am 22. Mai das lang ersehnte vierte Album „Notes on a Conditional Form“ raus, und zwar nach zahlreichen Verschiebungen.

Im Interview mit „Noizz“ verriet Frontmann Matt Healy, wann er wusste, dass es fertig ist. Dazu sagte der 31-Jährige: „Es war vorher einfach nicht fertig. Unsere Fans waren natürlich sehr interessiert daran, wann das Album rauskommt, aber wir wussten, dass es nicht noch drei Jahre dauert, deswegen war es uns am Ende scheißegal, wann es tatsächlich fertig werden würde. Also, ich will nicht unhöflich sein. Wir haben uns so gefreut, das Album zu machen und wir wussten in den letzten Monaten, dass es fast fertig war. Wir wussten aber auch, dass es einfach eine bestimmte Zeit braucht, um es fertigzustellen. Das hat einige verärgert, aber so läuft das, wenn man ein großartiges Album machen will. Fucking hell, so lange hat es jetzt ja auch nicht gedauert; es ist jetzt auch nicht 2025.“

Außerdem verriet der Sänger im Interview, wie er aktuell mit der Situation rund um Corona umgeht. Er sagte dazu: „Zunächst einmal bin ich sehr privilegiert. Musik zu machen ist mein Job, den kann ich rein technisch sogar in meinem Kopf machen. So viele Menschen haben ihre ganze Lebensqualität verloren. Das ist bei mir eine ganz andere Situation. Und was ich eben tun kann, um Menschen zu helfen, sind längerfristige Projekte. Sich mit sich selbst zu beschäftigen hat keine Substanz. Meine Podcasts, die ich kürzlich gemacht habe, oder das neue Album, das sind künstlerische Dinge, die anderen wirklich Freude bringen können.“

Foto: (c) Rui M. Leal / PR Photos