Matt Healy von „The 1975“: „Weich zu sein ist menschlich“

Am 22. Mai kommt endlich das vierte Album „Notes on a Conditional Form“ von „The 1975“ raus. Insgesamt klingt das Werk sehr romantisch.

Im Interview mit „Noizz“ sagte Frontmann Matt Healy dazu: „Das Ding mit dem Album ist, dass es viele Konzept wie das des Machos hinterfragt und challenged. Meine Männlichkeit findet darauf schon statt, aber es gibt kaum Ego. (…) Es ist wie das eine Zitat von David Foster Wallace, das ich auf dem letzten Album in dem Titel von „Sincerity is Scary“ benutzt habe. Es ist einfach so viel schwieriger, naiv, verständnisvoll und sanft zu sein und ein bisschen wie ein Depp vor deinen Freunden dazustehen. Weich zu sein, ist menschlich. Wir sind mittlerweile so postmodern, wenn wir mit Empfindsamkeit konfrontiert werden, dass wir daraus einen Witz machen – das wurde uns so beigebracht. Wir machen eine Referenz daraus und das macht es nicht mehr real. Ich glaube, dass ich diese Vorstellungen auf dem Album infrage stelle.“

Das Album kommt vielen Verspätungen auf den Markt. Der Grund ist: Es war einfach noch nicht fertig.

Foto: (c) Landmark / PR Photos