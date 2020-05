Max Giesinger: Endet er als einsamer Mann?

Liebe und Karriere unter einen Hut zu bringen, das ist schwieriger als gedacht. Ein Lied davon singen kann auch Max Giesinger. Der Musiker ist gerade Single.

In der „VOX“-Sendung „Sing meinen Song“ erklärte der 31-Jährige: „Für mich war es immer so: Musik ist die Nummer eins. Wenn ich das noch jahrelang durchziehe, werde ich als einsamer Mann Zuhause in meiner Wohnung sitzen, das will ich auch nicht.“

Max Giesingers größter Hit „80 Millionen“ wurde übrigens zum Beziehungskiller, obwohl der Musiker den Song damals für seine große Liebe, seine damalige Freundin, geschrieben hatte.

