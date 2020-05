Max Giesinger verkürzt Wartezeit auf sein Akustikalbum „Die Reise“

Am 19. Juni veröffentlicht Max Giesinger die Akustikversion seines Albums „Die Reise“.

Da er, wie alle anderen Künstler auch, aktuell ja keine Konzerte geben kann, macht er sich zuhause Gedanken, was er für seine Fans so tun kann. Zu einem Videoclip, in dem er mit seinen Bandkollegen im Wald musiziert und den er auf „Instagram“ postete, schrieb der 31-Jährige: „Nichts bringt mich so runter, wie in der Natur zu sein. Fernab vom Trubel und Lärm der Stadt sind 6 sehr besondere Videos zum Akustikalbum von „Die Reise“ entstanden. Um euch die Zeit zum Albumrelease zu verkürzen, gibt’s die nächsten Wochen immer wieder Videos auf meinem YouTube Kanal. Viel Spaß mit „Ultraviolett“!“

Max Giesingers größter Hit „80 Millionen“ wurde übrigens zum Beziehungskiller, obwohl der Musiker den Song damals für seine große Liebe, seine damalige Freundin, geschrieben hatte.

