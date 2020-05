Max Herre: „Freiheit ist keine Selbstverständlichkeit“

Während wir hier in Deutschland sehr viele Freiheiten genießen, ist es in vielen anderen Ländern der Welt nicht so. Und genau darauf macht Max Herre aufmerksam.

Auf „Instagram“ postete er ein Verbrecherfoto von sich und schrieb dazu: „#weareallcriminals (…) Kannst du dir vorstellen, für deinen Insta- oder Facebook-Post verhaftet zu werden? Oder für deinen Streik-Aufruf entführt und gefoltert zu werden? 42 Monate Haft für deine Unterschrift auf einer Petition? Freiheit ist keine Selbstverständlichkeit. Was du hier sorglos tun kannst, wird an manchen Orten als Verbrechen verfolgt. Finde heraus, welche deiner Freiheiten dich anderswo ins Gefängnis bringen könnte. Geh auf die #weareallcriminals App.“

Alle weiteren Infos gibt es unter „weareallcriminals.amnesty.de/“.

Foto: (c) Robbie Lawrence / Universal Music