Max Herre: Neue Termine mit drei Wermutstropfen

Gute und schlechte Neuigkeiten von Max Herre! Der Musiker konnte sich, wie viele andere Kollegen auch, neue Termine für seine Live-Tour sichern! Herre holt in einem Jahr, genauer gesagt im Februar 2021, die Konzerte nach, die wegen des Coronavirus ausgefallen sind.

Via „Instagram“ teilte er mit: „Die ausgefallenen Termine der ‚Athen‘-Tour 2020 werden wir im Februar 2021 nachholen. Eure Tickets behalten ihre Gültigkeit.“ Allerdings gibt es auch schlechte Neuigkeiten vom 47-Jährigen. Er ergänzte: „Leider war es uns für die Shows in Bad Kissingen, Essen und Chemnitz nicht möglich, Ersatztermine zu finden – das tut mir sehr leid. Eure Tickets für diese Shows könnt ihr an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgeben. Vielleicht habt ihr ja Lust und Zeit in eine andere Stadt in eurer Nähe zu kommen. Würde mich sehr freuen. Euch allen nur das Beste. Bleibt gesund.“

Hier die neuen Termine der „Athen“-Tour von Max Herre für 2021:

11.02. Zürich, Volkshaus

12.02. Erfurt, Alte Oper

14.02. München, Muffathalle

15.02. München, Muffathalle

16.02. Graz, Orpheum

17.02. Wien, Globe

19.02. Köln, Carlswerk

20.02. Leipzig, Haus Auensee

Foto: (c) Robbie Lawrence / Universal Music