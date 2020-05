Meek Mill ist Vater geworden

Meek Mill hat an seinem Geburtstag das schönste Geschenk bekommen, das man sich nur vorstellen kann. Der 32-Jährige ist an seinem Ehrentag Vater geworden.

Am 6. Mai also begrüßten er und seine Liebest Milan ihren Sohn. Die freudige Botschaft teilte der Musiker gleich mit seinen Fans auf „Twitter“. Dort schrieb er: „Milan hat mir an meinem Geburtstag einen König geschenkt. #DasBesteGeschenk“.

Mehr Details über ihren frisch geborenen Sohnemann verriet er allerdings noch nicht.

Foto: (c) Ken McCoy / PR Photos