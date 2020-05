Megan Fox geschieden?

Megan Fox und ihr Mann Brian Austin Green halten die Fans mit ihrem Liebes-Durcheinander ganz schön auf Trab. Zuletzt sorgte Brian für Spekulationen, weil er ohne Ehering abgelichtet worden ist. Mittlerweile trägt er ihn wieder, jetzt ist es nur Megan, die sich ihres Eherings entledigt hat. Beim Einkaufen wurde sie ohne ihr Schmuckstück am Ringfinger fotografiert. Die Gerüchteküche brodelt wieder.

Haben sich die beiden wirklich getrennt? Es wäre nicht das erste Mal, dass Megan und Brian ihre Beziehung infrage stellen. Erst im vergangenen Jahr wollten sie sich scheiden lassen. Letztendlich machten sie dann aber einen Rückzieher. Ein Insider sagte damals gegenüber „E!News“: „Beide haben an sich gearbeitet, und ihre Situation als Paar hat sich verbessert. Sie verstehen sich super. Sie sind beste Freunde und kennen einander sehr gut.“

Die beiden sind übrigens bereits seit 16 Jahren ein Paar.

