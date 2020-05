Melanie C bringt morgen einen neuen Song raus

Melanie C hat für morgen (27.05.) einen neuen Song angekündigt. Diese freudige Botschaft hat sie jetzt auf ihren sozialen Netzwerken geteilt.

Auf „Facebook“ schreibt die Sängerin: „Melanie C – #BlameItOnMe kommt morgen.“ Auf „Instagram“ ist sie nicht ganz so wortkarg und schreibt: „Ich bin so aufgeregt zu verkünden, dass meine neue Single #BlameItOnMe morgen, Mittwoch, den 27. Mai erscheinen wird. Ich kann es kaum erwarten, bis ihr den Song hört und das Video seht.“ Und das scheint wirklich spannend zu werden. Im Promoclip ist Melanie C zu sehen, wie sie als Superheldin kämpft. Die ersten Tunes des Songs sind auch schon zu hören. Könnte ein flotter Sommerhit werden.

Vielleicht spielt Melanie C diesen Song dann auch in ihrer eigenen Radioshow, die sie angeblich bekommen soll.

Foto: (c) Landmark / PR Photos