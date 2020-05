Melanie C: „Spice Girls“-Show werden ständig beredet

Bei den „Spice Girls“ laufen die Gespräche über eine erneute Reunion offenbar auf Hochtouren.

Jedenfalls hat Melanie C gegenüber „Musicfeeds.com.au“ durchblicken lassen: „Touren ist derzeit für alle sehr ungewiss, aber genau das ist mein Wunsch gewesen. (…) Aber vier Leute dazu zu bekommen, sich auf einen Zeitrahmen, Orte und Dauer und all diese Dinge zu einigen, ist wirklich sehr hart. Wir stehen in Verbindung, die Tür und der Dialog ist offen. Wir diskutieren jede Woche Angebote und Möglichkeiten. Deswegen denke ich, dass wir an einem Punkt wieder unterwegs sein werden.“

Seit der letzten „Spice Girls“-Show hoffen ihre Fans auf Nachschub und dementsprechende Gerüchte haben immer wieder die Runde gemacht.

Foto: (c) Landmark / PR Photos