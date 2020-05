Melanie C über Homeschooling, Hausarbeit und Motivation

Wie verbringt eigentlich Melanie C die Corona-Zeit daheim? Und vor allem: Wie hält sich „Sporty Spice“ fit?

Dazu sagte die 46-jährige Sängerin vorgestern (04.05.) im „ZDF-Morgenmagazin“, live in einer Video-Schalte aus London: „Es ist schwierig und eine Herausforderung – aber wohl für jeden derzeit. Man muss sich motivieren. In Großbritannien darf man Sport treiben, also kann ich mich aufs Fahrrad setzen und losfahren. Oder ich kann auch online zuhause trainieren, da gibt es ja gute Anleitungen für Yoga, Fitness, Meditationen. Und an anderen Tagen fühle ich mich nicht danach, dann ruhe ich mich aus. Und wir müssen auch noch Homeschooling und Hausarbeit machen.“ Melanie C hat ja eine elfjährige Tochter namens Scarlet.

Apropos Motivation, Sport und Gesundheit: Melanie C findet es auch ganz wichtig, über psychische Gesundheit zu sprechen.

Foto: (c) Landmark / PR Photos