Melanie C über ihr Image als „Sporty Spice“

Letztes Jahr war Melanie C noch mal auf Tour mit den „Spice Girls“ – und da wollte jede natürlich was erfüllen und ihr Image bedienen.

Hat Melanie C ihr Image als „Sporty Spice“ unter Druck gesetzt? Dazu sagte die 46-jährige Sängerin vorgestern (04.05.) im „ZDF-Morgenmagazin“: „Das hat mich unter positiven Druck gesetzt. Denn das war eine unglaubliche Erfahrung. Ich dachte, das ist vielleicht das allerletzte Mal, dass ich als ‚Spice Girl‘ auf der Bühne stehe. Wir haben in so großen Hallen gespielt, wir haben Unmögliches wahr gemacht. Ich wollte wirklich, dass das das größte Comeback von ‚Sporty Spice‘ wird, das es jemals gab. Und ich habe viel trainiert und diese Show als eine Art Olympische Spiele wahrgenommen, auf die ich mich vorbereitet habe. Ich hatte sehr viel Hilfe, Ernährungsberatung, Personal Trainer. Es ging mir richtig gut. Ich war wirklich fit, habe mich wohl und super sportlich gefühlt.“

Zu einer „Sporty Spice“ habe sie übrigens damals gar nicht erst werden müssen, sagte Melanie C.

Foto: (c) Landmark / PR Photos