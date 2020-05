Melanie C über psychische Gesundheit

In dem neuen Lied von Melanie C “Who I am“ geht es um ernste Themen wie Depressionen und Essstörungen. Wie schwer ist es ihr gefallen, damit an die Öffentlichkeit zu gehen? Im „ZDF-Morgenmagazin“ erzählte die Sängerin gestern (04.05.):

„Ich habe schon viel früher darüber gesprochen. Ich war jung und verletzlich damals. Ich habe im letzten Jahrzehnt über mich selbst gelernt, dass es wichtig ist, dass man ehrlich ist und [Sachen anspricht, also] Themen wie psychische Gesundheit, wie man sich selbst fühlt. Und das kann anderen wirklich helfen. Es ist manchmal schwierig, dem ins Auge zu sehen, aber ich bin glücklich, dass ich mich dazu entschieden habe.“

Zu einer „Sporty Spice“ habe sie übrigens gar nicht erst werden müssen, sagte Melanie C.

