Melissa Etheridge: Lag Drogenproblem bereits in Familie?

Melissa Etheridge betrauert aktuell den tragischen Tod ihres Sohnes Beckett Cypher. Der 21-Jährige starb an den Folgen seiner Rauschmittelsucht.

Doch Beckett war nicht der einzige in der Familie mit einer Verbindung zu Drogen. Schon seine Eltern hatten Kontakt mit illegalen Substanzen. Wie US-amerikanische Medien in den 80er Jahren berichteten, musste Melissa Etheridges Samenspender David Crosby eine neunmonatige Haftstrafe in Texas abbüßen, nachdem er mit Kokain und Heroin erwischt worden war. Auch in den darauffolgenden Jahren soll Crosby mit einer Drogen- und Alkoholabhängigkeit zu kämpfen gehabt haben. Doch auch Becketts Mutter war kein Kind von Traurigkeit. Sie hat Erfahrungen mit Marihuana und konsumierte die Droge sogar mit Beckett zusammen. Infolge ihrer Brustkrebserkrankung wurde ihr medizinisches Marihuana verschrieben. In einem „Yahoo“-Interview offenbarte sie vor drei Jahren dazu, dass sie mit ihrem Sohn und ihrer Tochter Bailey Joints rauchte, um einen Weg zu finden, um mit ihnen kommunizieren zu können: „Ich habe mit meinen zwei Ältesten gekifft. Und es hat uns viel näher zusammengebracht. Ich würde mit meinen Ältesten viel lieber eine Zigarette rauchen als einen alkoholischen Drink trinken.“

Wie Beckett schließlich vom Marihuana-Konsum zu Opioiden abrutschte, ist derzeit noch nicht bekannt.

Foto: (c) PR Photos