Michael Patrick Kelly: Emotionale Worte für MoTrip

In der aktuellen Staffel von „Sing meinen Song“ hat sich vorgestern (26.05.) alles um MoTrip gedreht. Und da haben die teilnehmenden Musiker noch einmal viel mehr über den Rapper erfahren – so auch Gastgeber Michael Patrick Kelly.

Er schrieb im Nachhinein auf „Instagram“: „Bin unendlich dankbar, dass wir uns in Südafrika auf so tiefer Ebene begegnet sind MoTrip. Danke, dass du so bist, wie du bist! Danke für deine Freundschaft!“ MoTrip selbst schrieb auf „Instagram“: „Ich danke euch von tiefstem Herzen für diesen unvergesslichen Abend.“

Nächste Woche (02.06.) dreht sich alles um Jan Plewka.

Foto: (c) Vitali Gelwich / Universal Music