Michael Patrick Kelly, Feliy Jaehn und „Eure Mütter“: Flughafen Stuttgart mutiert zur Festival-Bühne

Wer hätte das gedacht, aber der Flughafen Stuttgart mutiert in Zeiten der Corona-Krise zur großen Festival-Bühne. Wie einer Pressemitteilung auf der Homepage des Flughafens „flughafen-stuttgart.de“ zu entnehmen ist, beginnt das vierwöchige Event am 13. Juni.

Veranstalter ist die Michael Russ GmbH, sie organisiert die Autokonzerte vor einer riesigen LED-Leinwand und bietet einen bunten Mix an Künstlern. Von Rock, Pop, HipHop, Electro bis hin zu Comedy ist alles dabei. Michael Patrick Kelly macht den Auftakt, ihm folgen dann Künstler wie „Eure Mütter“, DJ Felix Jaehn oder auch „Beyond The Black“. Der Vorverkauf läuft seit 26. Mai online unter „www.livesommer2020.de“, „www.stuttgart-live.de“ und „www.easyticket.de“.

Und hier die bisherigen Termine:

13.06. Michael Patrick Kelly

14.06. Felix Jaehn

18.06. Eure Mütter

19.06. Robin Schulz

20.06. Rock’n’Roll Weekender: The Pinstripes, Boppin’B

21.06. Rock’n’Roll Weekender – Elvis Birthday Bash: Sam’s Sticky Fingers, Roll Agents

21.06. Gottesdienst: Das Heilige im Blechle

24.06. Best Of Poetry Slam

25.06. Beyond The Black

26.06. voXXclub

03.07. J.B.O.

04.07. Kissin’ Dynamite

Foto: (c) Sony Music / Andreas Nowak