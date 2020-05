Michael Patrick Kelly veröffentlicht Lockdown-Konzert

Im Kölner Dom, in dem normalerweise 30.000 Besucher Platz finden, ist Michael Patrick Kelly ganz allein gewesen. An Ostern hatte der Sänger ein einmaliges Konzert gegeben. An seiner Seite waren MoTrip und „Beyond The Black“-Sängerin Jennifer Haben, die aufgrund der aktuellen Krise auf dem Dach der Kathedrale performten. Dieses ganz besondere Lockdown-Konzert können sich jetzt die Fans anschauen.

Wie „Sony Music“ berichtet, wird die Show am heutigen Sonntag (31.05.) um 12 Uhr auf dem „YouTube“-Kanal von Kelly ausgestrahlt. Der Musiker selbst sagte dazu: „Es war sehr bewegend in dieser leeren Kathedrale zu singen, in der sonst täglich 30.000 Besucher ein und aus gehen. Ich wollte in die Stimmungslage von Zukunftsängsten und sozialer Isolation ein Zeichen der Hoffnung setzen und bin den Vertretern des Kölner Doms sehr dankbar für diese Möglichkeit.“

Hier die Songliste:

Knocking on Heavens Door

Out Of Touch 2020 (mit MoTrip)

Higher Love

Salve Regina (mit Jennifer Haben)

Motherless Child

Seinn Aliliu

Hope

Last Words

Foto: (c) Sony Music / Andreas Nowak