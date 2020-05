Michael Schulte tourt durch die Autokinos

Michael Schulte tut, was ein Musiker gerade eben so tut: Er spielt Autokino-Konzerte. Und auch bei Schulte haben sich inzwischen so viele Auftritte angesammelt, dass man eigentlich von einer kleinen Tour sprechen kann. Via „Instagram“ verkündete er jetzt einen neuen Gig in Meinerzhagen für den 08. Juni. Links zu Ticketverkaufsstellen gibt’s regelmäßig in seiner „Insta“-Story.

Und wer Michael Schulte gerne mal vom beheizten Fahrer- oder Beifahrersitz seines Autos genießen möchte, hier die Termine der kleinen Autokino-Tour:

28.05. Gießen

29.05. Hannover

06.06. Mainz

07.06. Baden-Baden

08.06. Meinerzhagen

Foto: (c) Markus Haner