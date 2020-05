Michelle: Komplette Typveränderung

Das blonde Püppchen tanzt nicht mehr – also zumindest nicht mehr in blond. Denn Michelle hat jetzt einen neuen Look und ist kaum wiederzuerkennen. Die Blondine mit Bob-Frisur überraschte ihre Fans bei einem Konzert am vergangenen Wochenende ganz verwandelt: mit dunkelbraunen langen Haaren. Das zeigen die „Instagram“-Fotos des Autokino-Konzerts in Bad Kreuznach im Rahmen der „SWR“-Initiative „Zusammenhalt für die Kultur“. Auf den Bildern trägt die Sängerin eine enge schwarze Hose und ein passendes dunkles Shirt – komplette Typverwandlung.

Steht ihr aber gut, finden ihre Fans. In den „Insta“-Kommentaren heißt es zum neuen Look der Musikerin beispielsweise: „Die Haare stehen ihr sooooo viel besser.“, und: „Tolle neue Haare, Michelle!“ In ihrem Musikvideo zum Song „Dein Püppchen tanzt nicht mehr“ aus dem Jahr 1998 trägt Michelle übrigens schon ihren blonden Bob.

Marie, die Tochter von Michelle und Schlagerstar Matthias Reim, will auch in der Musikwelt durchstarten. Im Februar kam ihre erste Single raus.

Foto: (c) Universal Music