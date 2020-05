Mick Jagger: Quarantäne Video für den guten Zweck

Für ein Charity Video der Organisation „savethechildren“ hat Mick Jagger in einem Quarantäne Video seine Qualitäten als Hausmann unter Beweis gestellt. Im Video sieht man den Rocker zum Beispiel, wie er mit einer Katze im Arm gemütlich Gitarre spielt, das Haus repariert und Gemüse schneidet. Der Clip wurde für die Nachtshow von Jimmy Fallow gedreht.

Hintergrund ist, dass durch die Corona-Krise viele Kinder bedroht sind. Darauf wird auch am Ende des Videos hingewiesen, das seit vorgestern (05.05.2020) bei „Youtube“ zu sehen ist.

Mick Jagger engagiert sich sehr gerne sozial und hat am Sonntag (03.05.) am „iFor India“ Konzert teilgenommen, um Geld für Corona-Betroffene in Indien zu sammeln, das berichtete „nme.com“.

Foto: (c) Universal Music