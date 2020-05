Mick Jagger verbringt Corona-Isolation auf seinem Schloss in Frankreich

So lässt sich Quarantäne aushalten: Mick Jagger verbringt die Corona-Krise derzeit in exquisiter Umgebung. Wie die britische Zeitung „Daily Mail“ meldet, befindet sich der Rolling-Stones-Frontmann derzeit auf seinem französischen Schloss Château de Fourchette aus dem 16. Jahrhundert. Das Schloss befindet sich in dem winzigen Dörfchen Poce-sur-Cisse, ca. 200 Kilometer südlich der Hauptstadt Paris.

Nicht nur Mick Jagger ist regelmäßig auf seinem Schloss, auch die anderen Rolling-Stones-Mitglieder Keith Richards, Ron Woods und Charlie Watts besuchen ihren Sänger hin und wieder dort. Das letzte Studioalbum „Blue & Lonesome“ soll außerdem über weite Strecken dort entstanden sein.

Mick Jagger kaufte das Anwesen bereits im Jahr 1980 gemeinsam mit seiner späteren Frau Jerry Hall samt 20 Hektar umliegendes Land.

Foto: (c) Solarpix / PR Photos