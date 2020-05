Miley Cyrus: Abschlussball mal anders

Da viele Schulen ihre Abschlussbälle wegen Corona leider ausfallen lassen müssen, haben sich einige Stars und „Facebook „zusammengetan, um das Ereignis doch noch stattfinden lassen.

Das Event mit dem Titel „#Graduation2020: Facebook and Instagram Celebrate the Class of 2020“ soll am 15. Mai stattfinden und live streambar sein, berichtet „mtv.de“. Zahlreiche Stars wie Miley Cyrus, Lil Nas X, Awkwafina, Jennifer Garner und Simone Biles treten dabei auf. Highschools und Colleges der USA werden dabei ihre Schüler ehren und auch Fotos und Videos der Abschlussklassen 2020 abspielen können. Weitere Infos sind noch nicht bekannt.

Leider gibt es bisher noch keine Infos, ob es für die deutschen Schüler auch ein solches digitales Abschlussevent geben wird. Streamen könnt ihr das amerikanische Event aber trotzdem und live dabei sein, heißt es auf „mtv.de“.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos