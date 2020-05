Milow: „Es tut so gut“

Milow wird aktuell mit Komplimenten geradezu überschüttet. Der Grund? Seine neue Single „Whatever It Takes“. Die kommt bei den Fans des Belgiers offensichtlich supergut an.

Ganz beseelt davon, schrieb Milow via „Instagram“: „Es tut so gut, all die tollen Reaktionen von euch zu lesen! Hört bloß nicht damit auf!“. So ein Lob geht eben auch großen Musikstars runter wie Butter!

Die Single erschien vergangenen Donnerstag (14.05.).

Foto: (c) Charlie de Keersmaecker / Universal Music