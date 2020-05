Milow: Neue Single

Schon ganz ungeduldig haben die Fans darauf gewartet und jetzt ist es endlich so weit: Es gibt einen neuen Song von Milow.

Auf „Instagram“ schrieb der Sänger: „Ja! Meine neue Sommer-Single ‚Whatever It Takes‘ ist draußen! Ich hoffe sehr, dass dies euch dabei hilft, eure Tage aufzuhellen, während wir langsam von der Abriegelung in den Sommer übergehen. Lasst mich wissen, was ihr denkt.“

Seinen ganz ungeduldigen Fans hatte Milow bereits eine längere Hörprobe des Songs vorab geschickt.

Foto: (c) Charlie de Keersmaecker / Universal Music