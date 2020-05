Milow: Unsichtbar dank Camouflage-Mundschutz

Milow hat Spaß an seinem Mundschutz. Der belgische Schmusesänger trägt ein Exemplar in Camouflage-Optik und das lässt ihn wieder zum Kind werden. Zu zwei „Instagram“-Bildern, auf denen er die Maske trägt, schrieb er: „Das Coole an den Camouflage-Masken ist, dass ich mit meiner Umgebung verschmelze. Wenn ich meine Augen schließe, bin ich unsichtbar.“

Naja, wie die Bilder zeigen, klappt der Trick bislang eher mäßig. Aber den Spaß soll das natürlich nicht mindern.

Musik hilft Milow übrigens dabei, positiv zu bleiben.

Foto: (c) Brantley Gutierrez