Milow: Wer ihm schreibt, kriegt einen neuen Song

Milow weiß ganz genau, wie er seine Fans um den Finger wickeln kann! Der Sänger postete auf „Instagram“ eine kurze Hörprobe eines noch unveröffentlichten Songs und schrieb dazu: „Soll ich bald einen brandneuen Titel raushauen?“

Was für eine Frage: Natürlich soll er das! Die Fans des Belgiers antworteten unter anderem: „Die Frage ist ja wohl rhetorisch gemeint, oder?!“ und „Absolut! Ich denke, du solltest jede Woche einen neuen Song veröffentlichen“. Und das Schöne an diesem Beitrag ist, die Fans haben es tatsächlich selbst in der Hand. Milow ergänzte: „Schreibt ‚Milow, gimme more‘ via Whatsapp an die +32493098809 und ich schicke euch eine längere Version der Hörprobe.“ Also, ran an die Tasten!

Milow trägt übrigens einen Mundschutz in Camouflage-Optik, und das aus einem ganz bestimmten Grund.

Foto: (c) Kevin Zacher / Universal Music