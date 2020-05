„Motionless In White“ feilen an neuer Musik

„Motionless In White“ arbeiten aktuell an Songs für ihr neues Album. Doch wie Frontmann Chris „Motionless“ Cerulli im Interview mit „morecore.de“ verriet, tun sie das aufgrund der Coronakrise, isoliert voneinander. Er sagte: „Viele der anderen arbeiten selbst an Sachen. Ich weiß, dass Justin und Ricky separat an Tracks für die Band arbeiten. Ich arbeite separat, aber dann habe ich auch Freunde, mit denen ich gerne arbeite, die wirklich besondere Dinge tun, einzigartige Dinge für ihre eigene Produktion, mit denen ich gerne arbeite.“

Außerdem sagte der Musiker: „Mir wurde klar, wie wütend ich bin, die Shows und Touren zu verpassen, die wir vermissen. (…) Ich weiß, dass unsere Fans unsere Songs wie ‚Another Life‘ und die entspannteren oder emotionaleren Tracks, die es auch geben wird, wirklich genießen, aber alles, was ich in letzter Zeit mache, war etwas schwerer. Und ich denke nur: ‚Woher kommt das alles?‘ Ich weiß, dass ich eine leise oder etwas leisere, wütende Person bin, das kommt wirklich in den Sachen heraus, an denen ich gearbeitet habe. Wir werden also sehen, was passiert. Ich weiß, dass es eine Mischung geben wird, wie immer.“

Im vergangenen Jahr brachte die Band das Album „Disguise“ auf den Markt. Wann das neue Werk erscheint, das dann das fünfte Studioalbum sein wird, ist noch offen.

Foto: (c) LooMee TV