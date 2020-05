MoTrip: Neue Single

MoTrip begeistert seine Fans mit neuer Musik. Ab sofort ist sein neuester Track „Wenn du mich liebst“ zu haben, berichtet „Universal Music“. Das passende Album „Elemente“ dazu, erscheint am 22. Mai und kann bereits vorbestellt werden. Über seine Musik im Allgemeinen lässt der Rapper verlauten: „Meine Musik handelt oft von einer besseren Welt, was auf manche naiv wirken mag. Es ist doch so: Ein Mensch alleine kann keine acht Milliarden Schritte gehen. Aber wenn jeder Bewohner dieses Planeten jeweils einen Schritt geht, sind es am Ende auch acht Milliarden.“

Hier die Tracklist:

1. Wenn du mich liebst

2. Standort

3. So wie du bist [feat. LARY]

4. Immer wieder

5. Zuhause ist wir (Radio Edit) [feat. Lito]

6. Morgen (RMX) [feat. MoTrip & ElMo]

7. Ja

8. Feder im Wind

9. Feuerwehrmann

10. Malcolm mittendrin

11. Nie besser als jetzt [feat. MoTrip] von Max Giesinger

12. Tagebuch

13. Mama [feat. Haftbefehl]

14. Genau wie du

15. Polarlichter (Single Mix) [feat. MoTrip] von Adel Tawil

16. Out of Touch 2020 von MoTrip & Michael Patrick Kelly

17. Selbstlos

18. Embryo

19. Roter Faden

20. Gegenwart

21. Kettenreaktion [feat. JokA & Silla]

22. Bevor ich geh

23. Alien

Foto: (c) Vitali Gelwich / Universal Music