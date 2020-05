„Mumford & Sons“: Garagendemo

„Mumford & Sons“ haben eine Garagenversion von ihrem Song „Forever“ geteilt.

Der Song war ursprünglich auf dem „Delta“ Album erschienen. Nun veröffentlichte die Band sozusagen eine Urversion des Songs, der in Aaron Dressner’s Heimstudio in Brooklyn, New York aufgenommen worden war. Das Heimstudio war eine Garage im Garten von Aaron, dem Kumpel der Band, wie das Musikmagazin „nme“ berichtete. Die Band erklärte noch mehr lustige Details zur Entstehung des Tapes: „(…) Zwischen Burritos und ein paar Drinks, haben wir mit ein paar Songideen gespielt.“ Mit Erfolg.

Marcus Mumford hatte den Erlös seiner Akustik-Version des „Gerry & The Pacemaker“-Klassikers „You’ll Never Walk Alone“ komplett gespendet, da er findet man solle in Krisenzeiten auf jeden Fall zusammenhalten.

Foto: (c) Universal Music