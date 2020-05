„Muse“-Sänger Matt Bellamy über seine Single „Tomorrow’s World“

Matt Bellamy ist bekannt als der Frontsänger der Band „Muse“. Seit Jahren feiert die Truppe weltweit Erfolge. Jetzt hat Bellamy einen eigenen Song raus gebracht: „Tomorrow’s World“.

Darüber hat er sich mit Zane Lowe für „Apple Music“ unterhalten: „Ich habe nie ernsthaft darüber nachgedacht, etwas außerhalb von ‚Muse‘ zu machen, weil ich diese Band liebe und wir so viel Spaß zusammen haben und Musik machen und all das. Doch ich dachte, wenn ich einen eigenen Song mache, dann während des Lockdown, denn wir versuchen schließlich alle uns zu beschäftigen. Für mich war das einen Song auf dem Klavier schreiben und meine Film-Abmischung zu machen. Das liebe ich. Ich liebe Filmmusik, wie ihr wisst. Ich habe einfach versucht lyrisch und gefühlstechnisch das einzufangen, ws mich gerade umtreibt und wie es mir in dieser Zeit geht. Dabei geht es darum, sich mit den einfachsten Dingen im Leben zu verbinden und dabei zu versuchen Optimismus und Hoffnung für das zu finden, was die Zukunft für uns bereit hält.“

Im gleichen Interview sprach Matt Bellamy auch über seine Gefühle und Gedanken zu der alktuellen Corona-Situation.

